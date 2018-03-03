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Spor

Beşiktaş'tan Quaresma açıklaması !..

"Bugün Quaresma'ya yönelik yapılan eleştirilerde haklılık payı vardır, ancak bu haklılık payı linç girişimi ile karıştırılmamalıdır" "Quaresma'ya olması gerekenden daha ağır bir ceza verme girişiminin, Türk Futbolu'na olumlu değil, olumsuz sonuçları olaca

03 Mart 2018 23:55

\"Bugün Quaresma\'ya yönelik yapılan eleştirilerde haklılık payı vardır, ancak bu haklılık payı linç girişimi ile karıştırılmamalıdır\"
\"Quaresma\'ya olması gerekenden daha ağır bir ceza verme girişiminin, Türk Futbolu\'na olumlu değil, olumsuz sonuçları olacaktır\"
İSTANBUL,(DHA)
Beşiktaş Kulübü, Portekizli oyuncusu Quaresma ile ilgili çıkan haberler için bir açıklamada bulundu.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, \"Mağduriyet var ise adalet mekanizması doğru işlememiş demektir. Talisca\'ya yapılan haksızlık herkesin malumudur. Caner konusu hala hafızalardadır. Dünya futbolunda eşi benzeri görülmemiş (bundan sonra da bir daha görülemeyecek) bir şekilde Caner\'e verilen cezadan sonra benzer ve daha ağır eylemlere aynı şekilde ceza verilmemiş olması TFF ve ilgili kurullarının kamuoyu nezdinde daha çok eleştirilmesine sebebiyet vermektedir. Quaresma\'ya olması gerekenden daha ağır bir ceza verme girişiminin, Türk Futbolu\'na olumlu değil, olumsuz sonuçları olacaktır\" denildi.
Siyah-Beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:
\"Türkiye\'nin en köklü kulübü Beşiktaş, FIFA ve UEFA\'nın \"adil oyun\" kurallarına da her zaman koşulsuz desteğiyle öncü bir kulüptür. Futbolun iyi ve güzel yanlarını ortaya çıkarmak Türk Futbol Camiasının tüm aktörlerinin görevidir. Taraftarından basınına, kulüplerden Türkiye Futbol Federasyonu\'na kadar Türk Futbolu\'nun gelişmesi ancak herkesin iyiyi örnek alması ve adaletli olmasıyla sağlanabilir. Ancak maalesef ki; Fenerbahçe ile oynadığımız ve arzu etmediğimiz gelişmelerin yaşandığı son karşılaşmanın ardından gerek PFDK\'ya yapılan sevklerde, gerekse kamuoyunda yapılan yorumlarda adil olmayan sonuçlar ortaya çıkmıştır. Sahadaki futbolcular yanlış yapabilir, karşılığında cezalar verilebilir. Ancak adil olunmaz ise, birbirine benzer durumlarda farklı kararlar alınır ise bu sadece cezadan etkilenen kurumun değil, Türk Futbolu\'nun zararına bir gelişmedir. Bugün Quaresma\'ya yönelik yapılan eleştirilerde haklılık payı vardır, ancak bu haklılık payı linç girişimi ile karıştırılmamalıdır. 
Quaresma\'ya karşı sergilenen linç halinin, arka planda Fenerbahçeli futbolcuların hatalarını gölgeleme tavrına dönüşmesi de dikkatlerden kaçmayacak kadar belirgindir. 
Türkiye Futbol Federasyonu\'nun ilgili kurullarının cezalarda orantılı ve adil olma gerçeğinden uzaklaşması halinde, futbolumuza vereceği hasarlar tarif edilemez... 
Kimi kulüplerin Beşiktaşlı kimliğine sahip oldukları gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu\'na yönelik ön yargılı söylemleri ne kadar haksızlık ise, \'Beşiktaş\'ı korumuyoruz, bakın ekstra cezalar veriyoruz\" şeklinde anlaşılabilecek yaklaşımların da adil oyun kurallarına bağlılığı zedeleyeceği unutulmamalıdır. 
Tarafsızlık algısı yaymak için cezaları normalin üzerinde vermek bir çözüm yolu değildir. Suç var ise elbette ki ceza da vardır. Ancak abartılı cezalar adaleti zedeler, önyargıları büyütür ve başka mağduriyetler yaratır. Mağduriyet var ise adalet mekanizması doğru işlememiş demektir. Talisca\'ya yapılan haksızlık herkesin malumudur. Caner konusu hala hafızalardadır. Dünya futbolunda eşi benzeri görülmemiş (bundan sonra da bir daha görülemeyecek) bir şekilde Caner\'e verilen cezadan sonra benzer ve daha ağır eylemlere aynı şekilde ceza verilmemiş olması TFF ve ilgili kurullarının kamuoyu nezdinde daha çok eleştirilmesine sebebiyet vermektedir.  Quaresma\'ya olması gerekenden daha ağır bir ceza verme girişiminin, Türk Futbolu\'na olumlu değil, olumsuz sonuçları olacaktır. Futbol Ailesinin tüm paydaşlarının aklı selim davranması, iyiyi ve güzeli öne çıkartıp, adil oyun kurallarına bağlılığı sergilemesi, adaletli olması ve kötü sonuçlar verecek abartılı davranışlardan kaçınması herkesin yararınadır.\"

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