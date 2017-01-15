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Spor

Beşiktaş'tan Mitrovic açıklaması

"Taraftarlarımız ve camiamızın bu haberlere itibar etmemelerini önemle rica ederiz"

15 Ocak 2017 16:46

Beşiktaş, resmi sitesinden yeni transferi Mitrovic'in kiralama ihtimalinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

Bugün bazı gazetelerde, yeni transferimiz Matej Mitrovic'in kiralanma ihtimali haberleri gerçeği yansıtmamaktadır.

Uzun vadeli planlamamız çerçevesinde ailemize kazandırdığımız oyuncumuz Mitrovic'in kiralanma fikri bile hiçbir zaman gündemimizde olmamıştır.

Taraftarlarımız ve camiamızın bu haberlere itibar etmemelerini önemle rica ederiz.

Saygılarımızla,

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