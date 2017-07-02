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Spor

Beşiktaş’tan ‘Minik Bezelye’ atağı!

Chicharito, Leverkusen formasıyla çıktığı 76 maçta 39 gol ve 9 asiste imza atarak 48 gole direkt katkı sağladı

02 Temmuz 2017 16:34

Forvet transferi konusunda geçen sezon kiralık oynattığı Vincent Aboubakar’ı bu sene de kadrosunda bulundurmakta sıkıntı yaşayan Beşiktaş’ın, Senegalli golcüye alternatif olarak rotasını Bayer Leverkusen’den ayrılacağını açıklayan "Minik Bezelye" lakaplı Javier Hernandez’e doğrulttuğu iddia edildi.

Tivibuspor’un iddiasına göre Beşiktaş; Bundesliga’da Leverkusen forması giyen ve kulüpten ayrılacağını açıklayan, minik bezelye anlamına gelen “Chicharito" lakaplı Meksikalı Javier Hernandez için nabız yoklamaya başladı. İddiaya göre 29 yaşındaki Meksikalı milli golcü, Aboubakar’ın kulübü Porto ve eski kulübü Lorient ile anlaşılamaması halinde siyah-beyazlıların forvet alternatifleri arasında yerini alacak.

Chicharito, 2015-16 sezonunda Manchester United’dan Leverkusen’e 12 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuş, Alman ekibin formasıyla çıktığı 76 maçta 39 gol ve 9 asiste imza atarak 48 gole direkt katkı sağlamıştı.

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