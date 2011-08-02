-BEŞİKTAŞ'TAN METRİS ZİYARETİ İSTANBUL (A.A) - 02.08.2011 - Beşiktaş Kulübü yöneticisi Cengiz Zülfikaroğlu, Beşiktaşlı futbolcular Rüştü Reçber ve İbrahim Toraman ile Beşiktaş İdari Menajeri Tuncay Yanık, şike soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Tayfur Havutçu, Beşiktaş Kulübü yöneticisi Serdal Adalı ve Beşiktaş Kulübü Protokol Müdürü Ahmet Ateş'i Metris Cezaevinde ziyaret etti. Zülfikaroğlu, Reçber, Toraman ve Yanık, saat 15.20 sıralarında Metris Cezaevine geldi. Yaklaşık bir saat cezaevinde kalan Beşiktaşlı yönetici ve futbolcuların, şike soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Tayfur Havutçu, Serdal Adalı ve Ahmet Ateş'i ziyaret ettiği öğrenildi. Siyah-beyazlı yönetici ve futbolcular, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.