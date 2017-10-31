Beşiktaş’tan, maganda kurbanı taraftarına özel mezar

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- SULTANGAZİ\'de bir magandanın tabancasından çıkan kurşunla ağır yaralanan, 2 yıl 11 gün sonra yaşam mücadelesini yitiren liseli Ahmet Emre Çavuş’un \'Kara kartallı mezar\' vasiyetini, tutkunu olduğu Beşiktaş yerine getirecek.

Gazi Mahallesi\'nde 2 Ağustos 2015 tarihinde arkadaşları ile yolda yürürken bir magandanın tabancasından çıkan kurşunla omuriliği zedelenerek felç olan lise öğrencisi Ahmet Emre Çavuş’u yaşatabilmek için yerel gazeteci babası Bülent Çavuş ve oğlunun tedavisi için işinden ayrılmak zorunda kalan annesi Zeynep’in çabaları sonuç vermedi. Çok sayıda tanınmış sanatçı ve politikacının yanı sıra mahalle sakinlerinin tedavisi için destek verdiği Ahmet Emre Çavuş, 2 yıl 11 gün sonra yaşam mücadelesini geçen 13 Ağustos günü yitirdi. Koyu Beşiktaş taraftarı olan, siyah- beyazlı kulübün futbolcularının imzaladığı formaları hastane odalarından eksik etmeyen, Çarşı Grubu ile Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın ziyaret ettiği, şampiyonluk coşkusunu yatağından izleyen liseli Ahmet Emre\'nin vasiyetini ünlü sanatçı Onur Akay, Instagram hesabından paylaştı. Akay, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman\'a seslenirken, “Ahmet Emre Çavuş\'un, babası gazeteci Bülent Çavuş\'la görüştüm. Maddi ve manevi olarak tükendiğini söyleyen baba, en çok Emre\'nin vasiyetini gerçekleştiremediği için üzgün. Emre son ameliyatına girmeden önce, \'Baba ben ölürsem mezar taşıma kartal figürü yaptır\' demiş. Başkan Fikret Orman\'ın, Emre\'nin mezarına Beşiktaş\'ın simgesi olan kartal figürünün yapılmasında, öncü olacağına gönülden inanıyorum\" diye yazdı.

Bu çağrı üzerine cenazeye çelenk gönderen Başkan Fikret Orman ve siyah beyazlıların hukuk işlerinden sorumlu yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, harekete geçti. Beşiktaş Müze Kurulu Başkanı Zülal Gök ile Organizayon Müdürü Pınar Öker, oğlunu kaybeden baba Bülent Çavuş ile oğlu Ahmet Emre Çavuş’a gönül verdiği takımı yansıtacak mezar için neler yapabileceklerini görüştü. Gök ile Öker, baba Bülent Çavuş’un da onayladığı Beşiktaş’ı simgeleyen üzerinde kartal figürü olacak mezar konusunda mermer firması sahibi Ali Uçar ile anlaştı.

Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, DHA muhabirine “Beşiktaş tutkunu kardeşimizin vefatından büyük üzüntü duymuştuk. Ailenin acısını biraz olsun hafifletmek, kardeşimizin vasiyetini yerine getirmek için gerekeni yapacağız” dedi.

Bülent Çavuş, Beşiktaş yöneticilerine oğlunun vasiyetinin yerine getirilmesi için harekete geçmesinden ötürü teşekkür ederken, “Son ameliyatına girmeden önce, \'Baba ben ölürsem mezar taşıma kartal figürü yaptır’ dedi , Zor günler yaşadık bizler denizi geçtik ama derede boğulduk olmadı. Yaşatamadığımız Emre\'nin Beşiktaş aşkı vardı. Emre\'nin vasiyeti yerine geleceği için çok mutluyum. Bu konuda çaba harcayan herkese çok teşekkür ederim” dedi.



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