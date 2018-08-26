Beşiktaş'tan Loris'e: "Hoş Geldin"

İSTANBUL / DHA

Beşiktaş Kulübü, Liverpool\'un Alman kalecisi Loris Karius\'u satın alma opsiyonu ile birlikte 2 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Dün İstanbul\'a gelen ve bu sabah da sağlık kontrolünden geçen 25 yaşındaki kaleci, Siyah-beyazlı kulüple anlaşma sağladı. \"Beşiktaş’a Hoş Geldin Loris Karius!\" başlığıyla yapılan açıklamada, \"Futbol Takımımız, Liverpool’dan kaleci Loris Karius’u satın alma opsiyonu ile birlikte önümüzdeki iki sezon için kiralık olarak kadrosuna kattı\" ifadeleri yer aldı.

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