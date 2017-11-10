Beşiktaş'tan koreografili  anma

\"Bugün Simsiyahız\"

İstanbul,(DHA)

Beşiktaş Kulübü, vefatının 79. yılı dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ü Vodafone Park\'ta yapılan saat koreografisiyle andı.

Kulüp personelinin yanı sıra amatör branş sporcuları, altyapı sporcuları ve UNIBJK\'nin desteğiyle koreografi hazırlandı.

Vodafone Park çimlerinde bir araya gelen sporcular ve kulüp personeli, orta yuvarlakta Atatürk\'ün vefat ettiği saat olan 09.05\'i temsilen saat koreografisi gerçekleştirdi. Kulüp de logosunu karartarak \"Bugün Simsiyahız\" yazısını yayınladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kareografiden görüntü

(FOTOĞRAFLI)

