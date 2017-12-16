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Spor

Beşiktaş'tan gençlik atağı 

İSTANBUL,(DHA) - BEŞİKTAŞ, kadrosunun yaş ortalamasının yüksekliğini de göz önüne alarak gençleştirme operasyonu için harekete geçti

16 Aralık 2017 17:26

İSTANBUL,(DHA) - BEŞİKTAŞ, kadrosunun yaş ortalamasının yüksekliğini de göz önüne alarak gençleştirme operasyonu için harekete geçti. Siyah-beyazlıların özellikle Avrupa\'daki gurbetçi gençlere yoğunlaştığı ve geniş çaplı bir araştırma yaparak, bazı futbolcuları takibe aldığı ortaya çıktı.
Bu futbolcuların arasında yer alan bazı futbolcular şunlar: 
Berkay Özcan: Stuttgart\'ta forma giyiyor. 19 yaşında. Ofansif orta saha ve forvette görev yapıyor. Sözleşmesi 2021\'de bitiyor.
Kenan Karaman: Hannover\'ın kadrosunda yer alıyor. Orta sahanın her bölgesinde oynayabiliyor. 23 yaşında. Sözleşmesi mayıs ayında sona eriyor.
Bilal Başakcıoğlu: Feyenoord\'da oynuyor. 22 yaşında. Sağ kanatta görev yapıyor. 2020\'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
Ahmed Kutucu: Schalke\'de yetişti. İkinci takımında yer alıyor. Yaşı 19. Forvette yer alıyor.
Siyah beyazlıların bunların yanı sıra pek çok isim listesinde yer alıyor.

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