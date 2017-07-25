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Spor

Beşiktaş'tan gazeteci Cem Dizdar'a: Arşivimiz açık; ispatla ya da özür dile

Siyah-beyazlılardan, Dizdar'ın 'Atınç transferindeki şaibe' iddialarına yanıt geldi

25 Temmuz 2017 13:54

Gazeteci ve TRTSpor yorumcusu Cem Dizdar, Spor Manşet programında Beşiktaş'ın Atınç Nukan transferiyle ilgili şaibe iddiasında bulunmuştu. Dizdar, Atınç'ın RB Leipzig'e transferinde bonservis bedelini eleştirerek, "Araştırılması lazım, kağıtlara bakmak lazım ama bakılabilirse tabii" demişti.

Beşiktaş Kulübü, resmi sitesi üzerinden yayınladığı bir mesajla Cem Dizdar'a arşivlerinin açık olduğunu söyledi. Kendi arşivlerinin yetersiz olması halinde RB Leipzig'de araştırma yapması için de tam yetki verebileceklerini söyleyen siyah-beyazlılar, iddianın ispatlanamaması halinde ise kamuoyu karşısında bir özür beklediklerini de ekledi.

Beşiktaş'ın resmi sitesinden konuya ilişkin yayınlanan mesaj şöyle:

TRT Spor kanalında gazeteci Cem Dizdar tarafından Atınç Nukan'ın önceki yıl gerçekleşen Leipzig transferiyle ilgili şaibe imasında bulunulmuştur.

Hangi bilgi ve belgelere dayanarak şaibe imasında bulunduğunu merak ettiğimiz Sayın Cem Dizdar'a tüm arşivimiz, tüm dokümanlar bir gazeteci olarak inceleme yaparak kamuoyunu bilgilendirebilmesi adına sonuna kadar açıktır.

Aynı zamanda Sayın Cem Dizdar'a bu transfer ile ilgili RB Leipzig kulübündeki belgeleri de inceleyebilmesi için de kulübümüz tarafından tam yetki verilecektir.

'Kağıtlara bakmak lazım' diyen Sayın Cem Dizdar'a gerek Beşiktaş gerekse Leipzig tarafındaki tüm dokümanlar sunulacak, bununla da yetinmeyip belgeleri incelerken ihtiyaç duyacağı her türlü uzman danışmanlık hizmeti de kulübümüz tarafından sağlanacaktır.

Sayın Cem Dizdar'ın bu hakkı kullanması için kulübümüz tarafından kendisiyle irtibata geçilmiştir.

Kendisinden beklentimiz Sayın Dizdar'ın dile getirdiği bu şaibe iddiasını bir an önce kanıtlaması, şayet kanıtlayamaz ise kamuoyu önünde kulübümüzden özür dilemesidir.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş JK

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