Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye sert yanıt!

\"Fenerbahçe Başkanı Yıldırım ve Asbaşkanı Mosturoğlu\'nun basın toplantısındaki sözlerini esefle kınıyor, Türk spor dünyasının artık bu nefret söyleminden en kısa sürede kurtulmasını diliyoruz\"

\"Hocamıza ve oyuncularımıza çamur atmak, itibarsızlaştırmaya çalışmak hiç kimsenin haddi değildir\"

\"90 dakika boyunca rahmetli onursal başkanımız dahil hocamıza ve kulübümüze edilen küfürleri nasıl açıklayacaklar?\"

İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu\'nun bugün düzenlediği basın toplantısının ardından resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yayınladı.

Yıldırım ve Mosturoğlu\'nun sözlerinin kınandığının belirtildiği açıklamada, \"Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe Spor Kulübü Asbaşkanı Sayın Şekip Mosturoğlu\'nun basın toplantısındaki sözlerini esefle kınıyor, Türk spor dünyasının artık bu nefret söyleminden en kısa sürede kurtulmasını diliyoruz. Federasyonun kurulları bu tarz söylemler üzerinden yapılmaya çalışılan algı operasyonlarıyla değil, somut deliller ışığında bağımsız karar vermelidirler\" denildi.

\"HOCAMIZA VE OYUNCULARIMIZA ÇAMUR ATMAK, İTİBARSIZLAŞTIRMAYA ÇALIŞMAK HİÇ KİMSENİN HADDİ DEĞİLDİR\"

Açıklamada, tatil edilen olaylı derbinin ardından Türk futbolu adına yapıcı söylemler yapıldığının altı çizilirken, \"Bununla birlikte; Perşembe akşamı saha içerisinde yaşanan olaylara ve maçın tatil edilmesine rağmen kulübümüzün duruşu, Başkanımızdan Hocamıza kadar bütün sözcülerimizin Türk Futbolu adına yapıcı söylemleri ortadadır. Özellikle Pazar günü evimizde oynadığımız maç öncesi Başkanımızın açıklamaları ve taraftarımızın tribünlerde maç boyunca sergilediği küfürsüz pozitif görüntüler tüm spor kamuoyuna örnek olmuştur. Savunma yapmak, yaşanan olayları kendi çerçevesinden değerlendirmek herkesin hakkıdır. Ancak bu savunma karşı tarafı \'aşağılama\', renkler ve memleketler üzerinden \'nefret suçu\' işleme hakkı vermemektektedir. Şenol Hocamızın uluslararası kariyeri ve başarısı ortadadır. Hocamıza ve oyuncularımıza çamur atmak, itibarsızlaştırmaya çalışmak hiç kimsenin haddi değildir\" notu düşüldü.

\"90 DAKİKA BOYUNCA RAHMETLİ ONURSAL BAŞKANIMIZ DAHİL HOCAMIZA VE KULÜBÜMÜZE EDİLEN KÜFÜRLERİ NASIL AÇIKLAYACAKLAR?\"

Fenerbahçe\'nin Antalyaspor ile oynadığı müsabakada maç boyu siyah beyazlı kulübe edilen küfürler olduğu belirtilirken, \"Fenerbahçe Spor Kulübü kupa maçında yaşanan çirkin olayları savunmak dışında, Beşiktaş Kulübü olarak göstermeye çalıştığımız tüm iyi niyetimizin karşılığında dün kendi tribünlerinin 90 dakika boyunca rahmetli onursal başkanımız dahil hocamıza ve kulübümüze edilen küfürleri nasıl açıklayacaklar? Bu tribün görüntüleri ve söylemlerle kupalar ve anlık zaferler kazanacaklarına inansalar da, sadece ve sadece Türk Sporu\'na çok büyük ve kalıcı zarar vermektedir. Son olarak belirtmek isteriz ki; Beşiktaş\'ta milyonların alın teri ve emeği vardır. Beşiktaş, Türk sporunda değerleri temsil eder. Beşiktaş\'a, temsil ettiği değerlere, bu camiayı özümsemiş ve bünyesinde bulunmaktan şeref duyan insanlara çamur atanlar için söylenebilecek tek söz \'akıl tutulması\' yaşadıklarıdır\" denildi.