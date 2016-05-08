Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye: Bir gün herkes Beşiktaşlı olamaz!

Beşiktaş Kulübü, Türk Telekom Arena'da kazandıkları Galatasaray derbisinin ardından şampiyonluk yarışındaki rakipleri Fenerbahçe'ye gönderme yaptı. Siyah-beyazlılar, Galatasaray derbisinini bitiminde Fenerbahçe'nin sloganı olan "Bir gün herkes Fenerbahçeli olacak" sözüne Twitter üzerineden atıf yaparak "Herkes bir gün Beşiktaşlı olamaz! Herkese nasip olmaz Beşiktaşlılık!" sözleriyle ezeli rakiplerine mesaj yolladı.