Spor
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye: Bir gün herkes Beşiktaşlı olamaz!
Siyah Beyazlılar, ezeli rakibinin "Bir gün herkes Fenerbahçeli olacak" sözüne atıfta bulundu
Beşiktaş Kulübü, Türk Telekom Arena'da kazandıkları Galatasaray derbisinin ardından şampiyonluk yarışındaki rakipleri Fenerbahçe'ye gönderme yaptı. Siyah-beyazlılar, Galatasaray derbisinini bitiminde Fenerbahçe'nin sloganı olan "Bir gün herkes Fenerbahçeli olacak" sözüne Twitter üzerineden atıf yaparak "Herkes bir gün Beşiktaşlı olamaz! Herkese nasip olmaz Beşiktaşlılık!" sözleriyle ezeli rakiplerine mesaj yolladı.
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