T24 LogoT24 Logo
Spor

BEŞİKTAŞ'TAN EGEMEN YALANLAMASI İSTANBUL (A.A)

30 Nisan 2011 16:01

-BEŞİKTAŞ'TAN EGEMEN YALANLAMASI İSTANBUL (A.A) - 30.04.2011 - Beşiktaş Kulübü, Trabzonsporlu futbolcu Egemen Korkmaz ile ilgili çıkan transfer haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, Egemen ile transfer görüşmeleri yapıldığı yönündeki asılsız haberler üzerine açıklamada bulunma gereği duyulduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: ''Basın yayın organlarında yer alan, Trabzonsporlu futbolcu Egemen Korkmaz ile transfer görüşmeleri gerçekleştirdiğimiz ve kendisi ile ön protokol imzaladığımız şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Türkiye'de futbol yaşantısını sürdüren hiçbir oyuncu ile transfer görüşmesi yapmadığımız gibi, bundan sonra da lig sona erene kadar herhangi bir görüşme yapılmayacaktır.'' 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24