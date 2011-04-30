-BEŞİKTAŞ'TAN EGEMEN YALANLAMASI İSTANBUL (A.A) - 30.04.2011 - Beşiktaş Kulübü, Trabzonsporlu futbolcu Egemen Korkmaz ile ilgili çıkan transfer haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, Egemen ile transfer görüşmeleri yapıldığı yönündeki asılsız haberler üzerine açıklamada bulunma gereği duyulduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: ''Basın yayın organlarında yer alan, Trabzonsporlu futbolcu Egemen Korkmaz ile transfer görüşmeleri gerçekleştirdiğimiz ve kendisi ile ön protokol imzaladığımız şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Türkiye'de futbol yaşantısını sürdüren hiçbir oyuncu ile transfer görüşmesi yapmadığımız gibi, bundan sonra da lig sona erene kadar herhangi bir görüşme yapılmayacaktır.''