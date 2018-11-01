Beşiktaş'tan Cizreli 10 bin çocuğa forma

Beşiktaş Kulübü Şırnak'ın Cizre ilçesinde 10 bin çocuğa forma hediye etti. Beşiktaş Kulübü yetkilisi Burhan Topuz başkanlığında kente gelen heyet, Kaymakam Faik Arıcan'ı ziyaret etti.

Daha sonra Cizre Stadyumunda çocuklarla bir araya gelen Topuz ve Arıcan, kulüp tarafından gönderilen formaları dağıttı.

Topuz, Cizre'de pırıl pırıl çocuklarla bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını dile getirerek, Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Orman'ın direktifleri doğrultusunda Edirne'den Kars'a, Tekirdağ'dan Hakkari'ye kadar bölgede yaşayan çocukların tamamına ulaşmak istediklerini belirtti.

Bugün de Cizre'de 10 bin çocuğa Beşiktaş forması hediye edeceklerini, aktaran Topuz, "Sayın Kaymakam taşrada yaşayan çocuklarımıza mutlaka ve mutlaka ulaşılması gerektiğini, bu çocuklara Beşiktaş sevgisinin aşılanması gerektiğini bize ifade etti. Biz de bu doğrultuda canla, başla çalışmalarımızı sürdürerek bugün Cizreli çocuklarımıza hem formalarını hediye ettik hem de onların bu mutlu anlarına tanıklık etmiş olduk" şeklinde konuştu.

Beşiktaş heyeti daha sonra forma giyen çocuklarla hatıra fotoğraf çektirdi.