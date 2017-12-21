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Spor

Beşiktaş'tan Bayern Münih'e yakın takip

ALİ DANAŞ / İSTANBUL,(DHA) - BEŞİKTAŞ, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşleştiği Bayern Münih'i yakın takipte

21 Aralık 2017 16:32

ALİ DANAŞ / İSTANBUL,(DHA) - BEŞİKTAŞ, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşleştiği Bayern Münih\'i yakın takipte.
Siyah-beyazlılar dün Münih\'e çıkarma yaparak Bayern Münih - Dortmund maçını izledi. Başkan Fikret Orman, teknik direktör Şenol Güneş, yöneticiler Umut Güner ve Şafak  Mahmutyazıcıoğlu ile Futbol A Takım Direktörü Ali Naibi dün öğleden sonra özel uçakla Münih\'e giderek Allianz Arena\'da oynanan Bayern Münih - Dortmund karşılaşmasını takip etti.
Başkan Fikret Orman\'ın, Bayern Münih\'in 2-1 kazandığı mücadelenin devre arasında Bayern Münih Başkanı Karl Heinz Rummenigge ile bir araya gelerek samimi bir sohbet gerçekleştirdiği öğrenildi. Rummenigge\'nin Beşiktaş\'ın ciddiye alınması ve saygı duyulması gereken bir rakip olduğunu belirtip Fikret Orman\'a başarılar dilediği kaydedildi.

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