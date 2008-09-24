Beşiktaş'tan başsağlığı mesajı

Beşiktaş Kulübü, bu sabah vefat eden spor yazarı ve kulübün genel kurul üyesi Kazım Kanat için başsağlığı mesajı yayınladı.



"Acımız Çok Büyük" başlığıyla yayınlanan başsağlığı mesajında, "Kulübümüzün genel kurul üyesi, Türk spor basınının duayen ismi, Sabah gazetesinin Beşiktaşlı yazarı Kazım Kanat;ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz" denildi.



Açıklamada, şu görüşlere yer verildi:



"Gazeteciliğe, spor yazarlığına uzun yıllardır hizmet veren ve büyük emeği geçen usta yazarın son yıllarda yakalandığı amansız hastalığa karşı verdiği yaşam savaşı ve hayata sımsıkı sarılışı ve o şartlarda bile mesleğini aksatmadan yapma çabası herkesçe hayranlıkla izlenmekteydi. '1999' yılında kansere yakalanan Kanat'ın bugüne kadar yaptığı mücadele ülkemizdeki kanserli hastalar için de umut ışığı olmuştu. Espritüel kişiliği, renkli kalemi ile önemli bir okuyucu kitlesine sahip ve genç nesil spor yazarlarının örnek aldığı, yeri doldurulamayacak bir yazardı. Beşiktaşlı olmaktan gurur duyduğunu her fırsatta dile getiren Kazım Kanat'ın vefatı, camiamızda çok büyük bir teessür ve derin acı yaratmıştır. Merhum'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk spor basınına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz."



Bu arada, kulübün önemli taraftar gruplarından Beşiktaş Çarşı'nın "forzabesiktas.com" adresli internet sitesinin giriş sayfasında ise "Beşiktaş'ın 'Cesur kalbi' seni unutmayacak Kazım abi" ifadeleri kullanıldı.

