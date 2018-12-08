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Spor

Beşiktaş'tan başsağlığı mesajı

İSTANBUL / DHA Beşiktaş Kulübü, Galatasaray maçı sonrası çıkan kavgada saldırıya uğrayan siyah-beyazlı taraftar Mehmet Tutulkan'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı

08 Aralık 2018 20:53

İSTANBUL / DHA

Beşiktaş Kulübü, Galatasaray maçı sonrası çıkan kavgada saldırıya uğrayan siyah-beyazlı taraftar Mehmet Tutulkan\'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.
Kulüpten yapılan başsağlığı mesajı şöyle;
\"Galatasaray ile geçtiğimiz hafta oynadığımız müsabakayı bir restoranda arkadaşlarıyla birlikte izleyen ve maç sonrasında çıkan kavgada saldırıya uğrayan taraftarımız Mehmet Tutulkan\'ın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Mehmet Tutulkan\'ın cenazesi bugün, Altıntepe Kılavuz Çayırı Camii\'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.
Merhuma Allah\'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Camiamıza başsağlığı dileriz.\"

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