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Spor

Beşiktaş'tan Babel açıklaması: Gerekli cezayı alacak

"Taraftarımıza vermiş olduğu yanıt kabul edilemez"

26 Kasım 2018 22:07

Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel'in sosyal medya hesabından bir taraftara yazdığı mesaj büyük tepki çekti. Bunun üzerine harekete geçen siyah beyazlı yönetim konu hakkında bir açıklama yayınlayarak, Ryan Babel'in savunmasının istendiğini duyurdu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ryan Babel'in sosyal medyada bir taraftarımıza vermiş olduğu yanıtı kabul edilemez bulmaktayız. Konuyla ilgili Babel'in savunması istenmiştir. Oyuncumuzun savunması alındıktan sonra disiplin talimatlarımızın gerektirdiği cezanın kendisine verileceğini kamuoyunun bilgilerine sunarız" denildi.

Babel, kendisine "Yollayın gitsin. Yeniden 200 bin Euro kazanmak ister misin Kasımpaşalı?" diyen taraftara "Annenle yeniden buluşmamı ister misin?" şeklinde yanıt vermişti.

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