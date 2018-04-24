Beşiktaş'tan Aziz Yıldırım'a yanıt: Akıl tutulması yaşıyorlar

Geçen hafta perşembe günü oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili bir açıklama da Beşiktaş Jimnastik Kurumu’ndan geldi. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe Spor Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu’nun bugün yaptıkları konuşmalarda dile getirdikleri iddialarla ilgili siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçeli yöneticilerin sözleri kınandı ve “Federasyonun kurulları bu tarz söylemler üzerinden yapılmaya çalışılan algı operasyonlarıyla değil, somut deliller ışığında bağımsız karar vermelidir” ifadelerine yer verildi. Beşiktaş açıklamasında, Yıldırım ve Mosturoğlu'nun sözlerinin 'akıl tutulması yaşamalarıyla' açıklabileceği savunuldu.

"Savunma yapmak, yaşanan olayları kendi çerçevesinden değerlendirmek herkesin hakkıdır. Ancak bu savunma karşı tarafı ‘aşağılama’, renkler ve memleketler üzerinden ‘nefret suçu’ işleme hakkı vermemektedir” denen açıklamada, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in hem ulusal hem de uluslararası mecralardaki başarıları da hatırlatıldı. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

“Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe Spor Kulübü Asbaşkanı Sayın Şekip Mosturoğlu'nun basın toplantısındaki sözlerini esefle kınıyor, Türk Spor dünyasının artık bu nefret söyleminden en kısa sürede kurtulmasını diliyoruz.

Federasyonun kurulları bu tarz söylemler üzerinden yapılmaya çalışılan algı operasyonlarıyla değil, somut deliller ışığında bağımsız karar vermelidirler.

"Hocamıza ve oyuncularımıza çamur atmak hiç kimsenin haddi değildir"

Bununla birlikte; Perşembe akşamı saha içerisinde yaşanan olaylara ve maçın tatil edilmesine rağmen kulübümüzün duruşu, Başkanımızdan Hocamıza kadar bütün sözcülerimizin Türk Futbolu adına yapıcı söylemleri ortadadır. Özellikle Pazar günü evimizde oynadığımız maç öncesi Başkanımızın açıklamaları ve taraftarımızın tribünlerde maç boyunca sergilediği küfürsüz pozitif görüntüler tüm spor kamuoyuna örnek olmuştur.

Savunma yapmak, yaşanan olayları kendi çerçevesinden değerlendirmek herkesin hakkıdır. Ancak bu savunma karşı tarafı ‘aşağılama’, renkler ve memleketler üzerinden ‘nefret suçu’ işleme hakkı vermemektedir. Şenol Hocamızın uluslararası kariyeri ve başarısı ortadadır. Hocamıza ve oyuncularımıza çamur atmak itibarsızlaştırmaya çalışmak hiç kimsenin haddi değildir.

"Türk Sporu’na çok büyük ve kalıcı zarar vermektedir"

Fenerbahçe Spor Kulübü kupa maçında yaşanan çirkin olayları savunmak dışında, Beşiktaş Kulübü olarak göstermeye çalıştığımız tüm iyi niyetimizin karşılığında dün kendi tribünlerinin 90 dakika boyunca rahmetli onursal başkanımız dahil hocamıza ve kulübümüze edilen küfürleri nasıl açıklayacaklar?

Bu tribün görüntüleri ve söylemlerle kupalar ve anlık zaferler kazanacaklarına inansalar da, sadece ve sadece Türk Sporu’na çok büyük ve kalıcı zarar vermektedir.

Son olarak belirtmek isteriz ki;

Beşiktaş’ta milyonların alın teri ve emeği vardır.

Beşiktaş, Türk sporunda değerleri temsil eder.

Beşiktaş’a, temsil ettiği değerlere, bu camiayı özümsemiş ve bünyesinde bulunmaktan şeref duyan insanlara çamur atanlar için söylenebilecek tek söz 'akıl tutulması’ yaşadıklarıdır.”