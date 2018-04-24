Aziz Yıldırım: Şenol Güneş tiyatro oynamıştır; sahayı terk eden hükmen mağlup olur, mesele bitmiştir

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın yarıda kalan Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ve gündemle ilgili konuştu.

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe yönetici Şekip Mosturoğlu ile kameralar karşısına geçti.

Mosturoğlu konuşuyor: Beşiktaş sahadan çekilmiştir ve hükmen mağlup edilmesi gerekir

"Bu görüntüleri hafızamızı tazelemek için verdik. Olay tamamen Tolga Zengin'in bir taraftarla göz göze temas etmesiyle başlıyor. Oğuzhan Özyakup, Tolga Zengin'i bu hareketi başlatması için teşvik ediyor. O taraftarla Tolga arasında bir kavga başlıyor ve olaylar yaşanıyor."

"Bizce olay çok açık. Beşiktaşlı futbolcular ve Şenol Güneş, maç tatil edilmeden sahayı terk etmiştir. Gökhan Gönül sonradan olayı fark edip oyuncuları uyarmıştır. Bizim birinci tezimiz, Beşiktaş sahadan çekilmiştir ve hükmen mağlup edilmesi gerekir."

"Mete Kalkavan, 'Misafir takımı teknik direktörü yaralandığı için müsabakayı tatil ettim' diyor raporda. Mete Kalkavan bunu nereden biliyor? Raporda şunu yazıyorlar: 'Vahap Şimşek'ten Şenol Güneş'in başına 5 dikiş atıldığını öğrendik"

"Vahap Şimşek, raporunda Şenol Güneş'in kafasına 5 dikiş atıldığını da, ambulansla ayrıldığını da, bunu Mete Kalkavan'a bildirdiğini de rapor etmemiş."

"Bu durumda talimatlara göre olay, saha dışında gerçekleştirdiği için Vahap Şimşek'in raporu geçerli sayılmalıdır. Mete Kalkavan'ın raporu geçersizdir."

"Mete Kalkavan müsabakayı tatil etmişse, TFF'nin tatil prosedörüne aykırı bir işlem yapmıştır. Emsal kararlar esas alınırsa, maç kaldığı yerden tekrarlanmalıdır."

"Sayın Şenol Güneş, daha evvel de bir 3 Temmuz kumpasında esir edilmişken benzer bir konuşmayı yapmıştı. Biz o zaman tutsaktık cevap verme hakkımız yoktu. O gün Şenol Güneş, gerçek yüzünü gösterdi. Şenol Güneş'in kamuoyuna gösterilen 'derin filozofik' yapısı dışındaki yüzünü de göstereceğim."

"Şenol Güneş, paraya biraz farklı değer veriyor. TFF'nin Şenol Güneş'in sözleşmesini feshetmesi sonrası Güneş, alacakları için dava açtı. Paraya değer vermeyen, TFF'de hakkını bırakan hocam, 48 aylık maaş farkını talep etti. Tahkim Kurulu da bunu reddetti."

Aziz Yıldırım: Sahayı terk eden hükmen mağlup olur, mesele bitmiştir

"1995-96 yılıydı. Trabzon'da Otto Baric'in sırtına taş geldi ve o da yere düştü. Sonra Fenerbahçe takımı sahadan ayrıldı. O gün Fenerbahçe hükmen mağlup sayıldı, 1 yıl ceza aldı. Cezamızı çektik."

"Görüntüleri gördük. Tolga, Trabzonlu. Şenol Güneş, Trabzonlu, Mustafa Pektemek Trabzonlu... Trabzonluların 95-96 ve 2010-11 sezonlarındaki şampiyonluğu alamamalarının acısını, her platformda Fenerbahçe'den çıkarmaya çalışmaktalar."

"Biz Şenol Güneş'e saygı gösteriyoruz, o da bize saygı göstermiyor. Stadımıza geliyor, bordo kravat takıyor, bordo elbise giyiyor. Seyirciyi tahrik ediyorsun."

"Şiddete karşıyız. Olanları tasvip etmiyoruz ama Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi bu olayda kumpas vardır. İncelemeler sürüyor, bittiği zaman zaten açıklanacaktır. Son zamanlarda Passolig'den çok miktarda Passolig alınmıştır bizim maçlara girmek için."

"Şenol Güneş, hakeme küfür eder bir şey denmez, oyuncunun gırtlağını sıkar bir şey denmez, filozof gibi davranır sonra 'Ben yapmadım' der, herkes bunu normal karşılar. Konu Fenerbahçe olduğunda 'milat' kelimesi her seferinde geçeri."

"Şenol Güneş, tiyatro oynamıştır. Sahayı terk eden hükmen mağlup olur, mesele bitmiştir. Daha bunun üzerine o toplantı yaparız, şunu yaparız... Biz kimseyi tehdit etmiyoruz. Her şeye saygılıyız ama herkesten de doğru karar verilmesini bekliyoruz."

"Kumpas devam ediyor. FETÖ, 24 Haziran seçimlerinden dolayı her statta yeni olaylar yapabilir. Hepimizin uyanık olması lazım, bu ülke hepimizin."

"Peruk atılmıştır, para atılmıştır, çakmak atılmıştır, bir de çıkarken su şişesi atılmıştır. Bunun dışında olayı algı anlamında genişletmek yanlıştır."

"Tolga Zengin'in annesi vefat ettiğinde bu tribünler onun için tezahürat yaptı, unutmasın. Fenerbahçe tribünleri ona 'Allah rahmet eylesin, geçmiş olsun' dedi. Herkes dua etmeli ve şükretmeli, o stattaki bütün seyirciler aşağıya inmedi. O tahrikle daha vahim olaylar olabilirdi."

Şenol Güneş'in 'Televizyonda çıkıp konuşalım' sözlerinin hatırlatılması üzerine Yıldırım:

"Ne konuşacağız? Konuşacak ne var? Her şey ortada. Geçen haftalarda Göztepe maçından önce dediler ki 'Demba Ba'yı seneye alacağız'. Şekip Bey, Emenike için yargılandığı davada ceza gördü."

"O gece geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Hastaneye geçmiş olsuna gidecektik, dediler ki 'Gitmeyelim, taraftarlar var. Olay başka boyutlara gider' diye gitmedik. Mehmet Topal'ın kafasına bir şey geldiğinde onlar geçmiş olsun dedi mi? Her şeyi bizden bekliyorlar"

"Tolga'ya edilen küfürleri sordunuz. Şimdi göstereceğim, kim kime küfür ediyor, kim tahrik ediyor göreceksiniz. Tribündeki çocuklar hiç onlara bakıyor mu? Bakın. O peruklu çocuk bakıyor mu? Peruğu Tolga'ya atıyor sonra."

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetici Şekip Mosturoğlu'nun düzenlediği basın toplantısı Tolga Zengin ve Oğuzhan Özyakup'un yer aldığı videonun ardından sona erdi.