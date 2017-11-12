Beşiktaş'tan Amed deplasmanında farklı başlangıç

Amed Sportif Faaliyetler Kadın Futbol Takımı: 0 - Beşiktaş: 5
Burak EMEK / DİYARBAKIR,(DHA) - TÜRKİYE Kadınlar 1\'inci Futbol Lig\'de Amed Sportif Faaliyetler Kadın Futbol Takımı, Beşiktaş\'a 5-0 mağlup oldu.Kadın ve erkek taraftarların ilgi gösterdiği maçta yoğun güvenlik önlemleri alındı.
Kayapınar ilçesinde bulunan Amedspor Talaytepe Tesisleri\'ndeki maç saat 11:00\'de başladı. Çok sayıda kadın ve erkek taraftarın birlikte izlediği mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş\'ın 2-0 üstünlüğü ile son buldu. Karşılaşmanın ikinci yarısına da hızlı başlayan Beşiktaş, 3 gol daha kaydetti. Beşiktaş mücadeleden 5-0 galip ayrılırken siyah-beyazlı taraftarlar galibiyeti meşale yakarak kutladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Taraftar grupları
-Futbolcuların sahaya çıkması
-Meşale yakılması
-Maç pozisyonları
-Taraftarların futbolcuları çağırması
-Kutlama
-Genel ve detay
(FOTOĞRAFLI)