Beşiktaş'tan Amed deplasmanında farklı başlangıç

Amed Sportif Faaliyetler Kadın Futbol Takımı: 0 - Beşiktaş: 5

Burak EMEK / DİYARBAKIR,(DHA) - TÜRKİYE Kadınlar 1\'inci Futbol Lig\'de Amed Sportif Faaliyetler Kadın Futbol Takımı, Beşiktaş\'a 5-0 mağlup oldu.Kadın ve erkek taraftarların ilgi gösterdiği maçta yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Kayapınar ilçesinde bulunan Amedspor Talaytepe Tesisleri\'ndeki maç saat 11:00\'de başladı. Çok sayıda kadın ve erkek taraftarın birlikte izlediği mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş\'ın 2-0 üstünlüğü ile son buldu. Karşılaşmanın ikinci yarısına da hızlı başlayan Beşiktaş, 3 gol daha kaydetti. Beşiktaş mücadeleden 5-0 galip ayrılırken siyah-beyazlı taraftarlar galibiyeti meşale yakarak kutladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Taraftar grupları

-Futbolcuların sahaya çıkması

-Meşale yakılması

-Maç pozisyonları

-Taraftarların futbolcuları çağırması

-Kutlama

-Genel ve detay

(FOTOĞRAFLI)