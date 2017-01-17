Beşiktaş'tan 3 puanlı başlangıç

Son şampiyon Beşiktaş, 2017'nin ilk resmi mücadelesinde Ankara'da Osmanlıspor'a konuk olduğu karşılaşmadan 2-0'lık üstünlükle ayrıldı.

16. dakikada Osmanlıspor'un kazandığı serbest vuruşu Mehmet Güven kullandı. Bu futbolcunun sert şutunda, top kaleci Fabricio'nun ellerinde kaldı.

20. dakikada Oğuzhan Özyakup'un pasıyla ceza alanı önünde topla buluşan Talisca, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlarla buluşturdu: 0-1.

34. dakikada Quaresma'nın pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Babel'in sert şutunda, meşin yuvarlak farklı bir şekilde üstten auta çıktı.

49. dakikada Muhammed Bayır'ın pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Webo, meşin yuvarlağı altı pastaki Umar'a aktardı. Bu futbolcunun dönerek vuruşunda top, yandan dışarı çıktı.

61. dakikada Quaresma'nın ortasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Cenk Tosun'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı. Aynı dakika içinde Mehmet Güven'in hatalı pasında topla buluşan Quaresma'nın ceza alanına girer girmez attığı sert şutta, top üstten auta gitti.

71. dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Talisca'nın sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

80. dakikada ceza alanı içinde oluşan karambolde ilk olarak Talisca'nın vuruşunda, kaleci Karcemarskas topu çeldi. Ceza alanı dışında dönen topa sahip olan Tolgay Arslan'ın şutunda, tekrar Karcemarskas topu bir kez daha çıkardı. En son ceza alanı içinde topla buluşan Kerim Frei'in yakın mesafeden şutunda, Karcemarskas yine tehlikeyi uzaklaştırdı.

90+3. dakikada Hutchinson'un pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Cenk Tosun, önündeki rakibini geçtikten sonra plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2.

Beşiktaş, karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Bu arada, 69. dakikada oyundan alınan Quaresma, eldivenlerini yedek kulübesinin önünde yere atarak, değişikliğe tepki gösterdi.