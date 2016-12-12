Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit sayısı 44'e yükseldi

İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olanların sayısı 41'e yükseldi. Sağlık Bakanı Recep Akdağ konuya ilişkin yaptığı açıklamada "36'sı polis, 8'i sivil 44 şehidimiz var" dedi.

Ne olmuştu?

İstanbul Dolmabahçe'deki Beşiktaş Vodafone Arena'nın yanında ve Maçka Parkı'nda iki terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre, yedisi sivil 39 kişi hayatını kaybetti, en az 150 kişi yaralandı. Saldırıyı TAK (Kürdistan Özgürlük Şahinleri / TeyrêBazên Azadiya Kurdistan) örgütü üstlendi.

İlk saldırı 19:00'da oynanan Beşiktaş - Bursaspor maçının bitiminin ardından 22:15'te Vodafone Arena'nın deplasman tribününün yakınlarında bomba yüklü araçla düzenlendi.

İkinci patlama ilk saldırıdan 45 saniye sonra Maçka Parkı'nda meydana geldi. Polisler tarafından durdurulan bir canlı bomba, kendini havaya uçurdu.