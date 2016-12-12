Beşiktaş'taki patlamada şehit sayısı 39 oldu!

İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen terör saldırısında yaralanan bankacı Selin Çelik hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Patlama sırasında Taksim'e giden dolmuşta yaralanan 28 yaşındaki bankacı Selin Çelik, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Yoğun bakımda tedavisi yapılan Selin Çelik yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Selin Çelik'in Galatasaray Kulübü master yüzücüsü Pelin Çelik'in kız kardeşi olduğu öğrenildi.

Çelik'in otopsi için cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Ne olmuştu?

İstanbul Dolmabahçe'deki Beşiktaş Vodafone Arena'nın yanında ve Maçka Parkı'nda iki terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre, yedisi sivil 39 kişi hayatını kaybetti, en az 150 kişi yaralandı. Saldırıyı TAK (Kürdistan Özgürlük Şahinleri / TeyrêBazên Azadiya Kurdistan) örgütü üstlendi.

İlk saldırı 19:00'da oynanan Beşiktaş - Bursaspor maçının bitiminin ardından 22:15'te Vodafone Arena'nın deplasman tribününün yakınlarında bomba yüklü araçla düzenlendi.

İkinci patlama ilk saldırıdan 45 saniye sonra Maçka Parkı'nda meydana geldi. Polisler tarafından durdurulan bir canlı bomba, kendini havaya uçurdu.