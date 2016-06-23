Beşiktaş'taki metro kazısında tarihi kalıntılara rastlandı

Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının Beşiktaş istasyonundaki inşaatında tarihi kalıntılara rastlandı.

2017'de tamamlanması beklenen, Kabataş ve Beşiktaş Meydanı’nda birkaç farklı noktada bir süredir devam eden metro kazılarında 19. ve 20. yüzyıllara tarihlenen tarihi kalıntılar bulundu. Metro kazı çalışmalarının yapıldığı alanda tarihi kalıntıların çıktığı bölge emniyet şeriti ile ayrıldı. İstanbul Arkeoloji Müzeleri denetiminde süren kazılarda duvarlar ve yer döşemeleri gibi yapı kalıntıları bulundu.

Mimari kalıntılar ayrı ayrı belgeleniyor

Arkeofili'den Erman Ertuğrul'un haberine göre; tarihi kalıntıların tamamının 19. yüzyıl sonuna ve 20. yüzyıl başına tarihlendiği, bulunan duvarların ise oldukça tahrip olduğu ve bir plan vermediği öğrenildi. Çalışmalarda çıkan mimari kalıntıların ve eserlerin hepsinin ayrı ayrı belgelendiği ifade edildi.

Uzun bir süredir yoldan geçen vatandaşların da dikkatini çeken tarihi kalıntılar, birçok kişi tarafından fotoğraflanarak internette paylaşıldı. Çeşitli mecralarda şikayetlerini dile getiren vatandaşlar konuyla ilgili bilgi alma talebinde bulundu.

Metro kazılarında şu ana kadar kayda değer bir kalıntı çıkmadığı, yine de kazıların titizlikle devam ettirildiği bildirilen çalışmalarda; 19. yüzyıl sonu, 20. yüzyıl başına tarihlenen kalıntıların oldukça tahrip olmuş vaziyette bulunduğu ve mimari planının anlaşılmasının oldukça güç olduğu belirtiliyor. Bu kalıntıların geleceğinin ne olacağının ise Koruma Kurulu’nun vereceği karara bağlı olduğu ifade ediliyor.

Daha eski kalıntılar çıkabilir

Koruma Kurulu, şimdiye kadar bulunan mimari kalıntıların kaldırılması yönünde karar verdiği takdirde; kazıların daha derine doğru devam edeceği belirtildi. Derine inildikçe daha eski dönemlere ait kalıntıların çıkma olasılığı da bulunduğu ifade edilirken; kazıların yine İstanbul Arkeoloji Müzeleri denetiminde devam edeceği bilgisi aktarıldı.