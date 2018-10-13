Beşiktaş'taki kampüs inşaatından arkeolojik kalıntı çıktı

İstanbul Beşiktaş’ta bir üniversiteye ait inşaat çalışmaları sırasında tarihi kalıntılara rastlandı. Kampüs içindeki eski DGM binası ve otoparkının bulunduğu alanda yürütülen yeni kampüs inşaatı sırasında kaldırılan asfaltın altından arkeolojik kalıntılar çıktı. Kalıntılara rastlanmasının ardından inşaat durduruldu.

Artı Gerçek'te yer alan habere göre, İstanbul 3 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, inşaat alanına gelerek inşaatı durdurdu ve alanın etrafı yüksek çitlerle çevrildi. İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü arkeologları da alana gelerek incelemelerde bulundu. Arkeologların bölgede başlattığı kazı çalışmaları sırasında eski yerleşim yerlerine ait kalıntıların tespit edildiği öğrenildi.

İnşaatın yakınında yapımı süren Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının Beşiktaş istasyonu çevresinde, daha önce de Erken Demir Çağı’na ait kalıntılar bulunmuştu.