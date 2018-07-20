Beşiktaş'ta yol çöktü!

İstanbul Beşiktaş'ta, Vodafone Park ile Dolmabahçe Sarayı arasında kalan yolda çökme meydana geldi. Çökmenin ardından Kabataş yönü trafiğe kapatılırken inceleme yapılıyor.

Vodafone Park ile Dolmabahçe sarayı arasında kalan Meclisi Mebusan Caddesi’nde saat 17.00 sıralarında yolda çökme meydana geldi. Kabataş istikametindeki çökme sonrası polis, yolu trafiğe kapattı.

Yapılan inceleme sonrası ilk tespitlerde çökmenin asfalt altındaki deformasyondan meydana geldiği anlaşıldığı belirtildi. Asfalt kaplama ile zemin arasındaki kaymanın nedeni araştırılırken yeni bir çökme ihtimalinin bulunmadığı öğrenildi.

Yol Bakım Onarım, İSKİ, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri olay yerinde çalışmalarına başladı. Yolun çalışmaların tamamlanmasıyla trafiğe açılacağı belirtildi. (DHA)