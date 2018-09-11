Beşiktaş'ta yeni yönetim belli oluyor

Beşiktaş’ta yeni yönetim kurulu şekillenmeye başladı. Başkan Fikret Orman, kulübün eski yöneticilerinden Serdal Adalı ve Ahmet Kavalcı’yı listesine dahil etti.

Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi ise yeni yönetimde yer almayacak. Beşiktaş’ta 16 Eylül Pazar günü yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’da tek aday olarak seçime girecek Fikret Orman, yeni yönetimini büyük oranda şekillendirdi.

Yeniden başkan seçilecek Orman ile kulübün 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin yolları ayrılıyor. Çebi, yeni yönetimde yer almayacak. Yönetim kurulu üyeleri Erdal Torunoğulları, Hakan Kalkavan ve Emre Kocadağ da yeni yönetimde olmayacak. Metin Albayrak ve Berk Hacıgüzeller'in durumu ise netlik kazanmadı.

Fikret Orman, kulübün eski yönetim kurulu üyeleri Serdal Adalı ve Ahmet Kavalcı'yı yeni yönetim kuruluna dahil etti. Yıldırım Demirören'in başkanlığı döneminde ikinci başkan görevini yürüten Adalı, 7 yıl sonra yeniden yönetim kurulunda olacak. Orman'ın ilk kez başkan seçildiği 2012'de futbol komitesinde yer alan Ahmet Kavalcı, bir kez daha yönetim kurulunda görev alacak.

Mevcut yönetimden Umut Güner, Şafak Mahmutyazıoğlu, Ahmet Ürkmezgil, Candaş Tolga Işık, Deniz Atalay, Cihat Kumuşoğlu, Hüseyin Mican, Hakan Özköse ve Erdal Karacan 16 Eylül'de yapılacak olağanüstü seçimde Orman'ın listesine aldığı ve birlikte çalışmaya devam edeceği isimler oldu.