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Spor

Beşiktaş'ta yeni transferler 11'de

İSTANBUL,(DHA) Beşiktaş'ın Akhisarspor'a konuk olacağı karşılaşmada yeni transferler Burak Yılmaz ve Isimat Mirin ilk 11'de yer aldı

18 Ocak 2019 22:35

İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş\'ın Akhisarspor\'a konuk olacağı karşılaşmada yeni transferler Burak Yılmaz ve Isimat Mirin ilk 11\'de yer aldı.
Spor Toto Süper Lig\'de ikinci yarının açılış karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Akhisarspor\'un konuğu olacak. Saat 20:30\'da Spor Toto Akhisar Stadyumu\'nda oynanacak karşılaşmada Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk\'ün yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Osman Gökhan Bilir üstlenecek.
İki takımın sahaya çıkacağı 11\'ler şöyle:
AKHİSARSPOR: Fatih - Vrsayevic, Lopes, Caner, Güray, Sissoko, Serginho, Regattin, Josue, Manu, Bokila
BEŞİKTAŞ: Karius - Gökhan, Vida, Mirin, Caner, Medel, Dorukhan, Quaresma, Ljajic, Lens, Burak 

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