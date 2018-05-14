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Spor

Beşiktaş'ta yeni sezon kombineleri satışa çıktı

İşte kombinelerdeki ücret aralığı

14 Mayıs 2018 20:14

Beşiktaş'ın 2018-2019 sezonunda Vodafone Park'ta oynayacağı karşılaşmalar için kombine kartlar satışa sunuldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, siyah-beyazlı taraftarların kısıtlı sayıdaki kombineleri sadece "www.passo.com.tr" internet sitesinden satın alabilecekleri kaydedildi. Taraftarların kombineleri sezon içinde 6 maç ile sınırlı olmak koşuluyla bir başkasına transfer etme hakkının bulunduğu da belirtildi.

Sekiz ayrı kategoride satışa sunulan kombinelerin fiyatları 1.350 lira ile 5.000 lira arasında değişiyor.

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