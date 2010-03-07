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Spor

Beşiktaş'ta Yalçın Karadeniz yeniden Divan başkanı

Beşiktaş Kulübü divan başkanlık seçimi yapılırken, mevcut başkan Yalçın Karadeniz, aldığı 250 oyla tekrar başkanlığa seçildi.

07 Mart 2010 02:00

T24 - Beşiktaş Kulübü divan başkanlık seçimi yapılırken, mevcut başkan Yalçın Karadeniz, aldığı 250 oyla tekrar başkanlığa seçildi.

Ceylan Intercontinental Otel'de gerçekleştirilen toplantıya, divan kurulu üyelerinin 300'ü katılırken, 268 oy kullanıldı. Seçime tek aday olarak giren Yalçın Karadeniz, kullanılan oyların 250'sini alırken, 18 oy ise geçersiz sayıldı.

Sakin geçen toplantıda üyeler oylarını kullandıktan sonra sonucu beklemeden salonu terkettiler. Salonda kalan az sayıdaki üye sonucun açıklanmasının ardından Yalçın Karadeniz ve listesinde yer alan isimleri kutladılar.

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