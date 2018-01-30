BEŞİKTAŞ'TA VİRAJI ALAMAYAN ARAÇ POLİS OTOSUNA ÇARPTI: 1 POLİS YARALI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA

Beşiktaş\'ta virajı alamayan sürücünün kullandığı otomobil karşı yönden gelen polis aracına çarptı. Kazada bir polis hafif yaralandı. Yaralı polis olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Beşiktaş Şakir Kesebir Caddesi Balmumcu Kışla Gazinosu önünde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 EYP 20 plakalı aracın sürücüsü virajı alamayarak karşı yönden gelen polis aracına çarptı. Kazada bir polis memuru yaralandı. Polisin kaza yaptığını gören nizamiyede görevli askerler yaralı polisin yardımına koştu. Olay yerine ambulans çağrıldı. Meslektaşlarının kaza yaptığını öğrenen çok sayıda polis de olay yerine geldi. Başından yaralanan polis memuru ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



Görüntü Dökümü:

-Kazaya karışan polis aracı

-Kaza yapan araç

-Yaralı polis

-Polislerin olay yerine gelmesi

-Vatandaşlarla röportaj

-Genel ve detaylar