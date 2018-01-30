T24 LogoT24 Logo
Gündem

Beşiktaş'ta virajı alamayan araç polis otosuna çarptı: 1 polis yaralı

Zeki GÜNAL/İSTANBUL, (DHA)- BEŞİKTAŞ'ta virajı alamayan sürücünün kullandığı otomobil karşı yönden gelen polis aracına çarptı

30 Ocak 2018 14:54

Zeki GÜNAL/İSTANBUL, (DHA)- BEŞİKTAŞ\'ta virajı alamayan sürücünün kullandığı otomobil karşı yönden gelen polis aracına çarptı. Kazada bir polis hafif yaralandı. Yaralı polis olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Beşiktaş Şakir Kesebir Caddesi Balmumcu Kışla Gazinosu önünde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 EYP 20 plakalı aracın sürücüsü virajı alamayarak karşı yönden gelen polis aracına çarptı. Kazada bir polis memuru yaralandı. Polisin kaza yaptığını gören nizamiyede görevli askerler yaralı polisin yardımına koştu. Olay yerine ambulans çağrıldı.  Meslektaşlarının kaza yaptığını öğrenen çok sayıda polis de olay yerine geldi. Başından yaralanan polis memuru ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazaya karışan araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
 
FOTOĞRAF

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Zeki GÜNALİSTANBUL DHA BEŞİKTAŞKazadaYaralıKaza BeşiktaşKesebir Caddesi Balmumcu Kışla GazinosuEdinilenEYPPolisinOlayBaşındanKazaya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24