 BEŞİKTAŞ'TA UĞUR MUMCU ANMASI

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA

24 Ocak 1993\'te Ankara\'da evinin önünde, aracına konulan bombanın patlaması sonucu suikasta kurban giden Uğur Mumcu, ölüm yıldönümünde anılıyor.

Beşiktaş Kent Derneği üyesi bir grup, Beşiktaş\'ta bulunan Uğur Mumcu Anıtı\'nın önünde Mumcu\'yu andı. Grup, “Unutulmadı, unutulmuyor, unutulmayacak, Uğur Mumcu\'yu saygıyla anıyoruz\" yazılı pankart açtı, Uğur Mumcu\'nun fotoğrafının olduğu dövizler taşıdı.

“YENİ UĞUR MUMCULAR YETİŞMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ\"

Beşiktaş Kent Derneği Başkanı Serdar Aslan kısa bir açıklama yaparak, “ \'Vurulduk ey halkım unutma bizi\' sözlerini ve Uğur Mumcu\'yu asla unutmadık, unutmayacağız. 25 yıl geçmesine rağmen, azmettiricilerin ve faillerinin yakalanamamış olması, karanlıkların da aydınlatılmak yerine, bu anıtın gizlenilmeye çalışıldığı gibi karanlıklar da gizlenmiştir. Beşiktaş\'ın en işlek yerlerinde birinde olduğu halde ülkemizin aydın değeri için yapılmış olan bu anıtın bugünkü hali için Uğur Mumcu\'dan özür diliyoruz\" dedi.

Aslan, anıtın bakımsız olduğunu belirterek, “Özgürlük ve bağımsız bir Türkiye\'den yana mesajlarını bu anıt ve çevresi ile daha iyi anlaşılır, işlevsel, daha kıymetli bir hale getirmek için yenileme projesi başlatmış bulunmaktayız. Bu proje ile onarımları ve yenilemeleri yapacağız. Anıtın ve Mumcu\'nun mesajlarının gelecek nesillere aktarılarak yeni Uğur Mumcular yetişmesini sağlayacağız\" diye konuştu.

ANKARA\'NIN TAŞINA BAK\" TÜRKÜSÜNÜ SÖYLEDİLER

Açıklamanın ardından, Uğur Mumcu anısında şiirler okundu, grup hep birlikte Ruhi Su\'nun “Ankara\'nın taşına bak\" türküsünü söyledi. Arından Uğur Mumcu ve aynı gün öldürülen Gaffar Okkan için saygı duruşunda bulunan grup anıta karanfil bıraktı.

Görüntü Dökümü:

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- Grubun görüntüsü

- Aslan\'ın konuşması

- Şiir okunması

- Grubun türkü söylemesi

- Saygı duruşu

- Anıta karanfil bırakılması

- Detaylar

