T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş'ta Ufuk Sarıca dönemi başladı

Ufuk Sarıca, Karşıyaka'da lig şampiyonluğuyla birlikte Türkiye ve Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanmıştı

21 Haziran 2016 19:46

Yağızer Uluğ ile yollarını ayıran Beşiktaş Integral Forex, eski antrenörü Ufuk Sarıca'yla iki yıllık anlaşmaya vardı.

Pınar Karşıyaka'yla anlaşarak kulüpten ayrılan Sarıca, gelecek sezondan itibaren Beşiktaş'ı çalıştıracak. Sarıca, 2007 yılında kısa bir süre Beşiktaş'ta baş antrenörlük yapmıştı.

Spor Toto Basketbol Ligi'nde iki sezondur playoff dışında kalan siyah-beyazlılar, bu yıl daha iyi bir bütçeyle yola çıkmayı hedefliyor.

İzmir ekibini 28 yıl sonra şampiyonluğa taşıyan Sarıca, geçen yıl kulüp tarihindeki ilk Euroleague sezonunu geçirdi. Karşıyaka, Ufuk Sarıca'nın çalıştırdığı dönemde bir lig, bir Türkiye Kupası, bir de Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanmıştı.

ETİKETLER

beşiktaş integral forexufuk sarıcayağızer uluğ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24