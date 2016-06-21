Beşiktaş'ta Ufuk Sarıca dönemi başladı

Yağızer Uluğ ile yollarını ayıran Beşiktaş Integral Forex, eski antrenörü Ufuk Sarıca'yla iki yıllık anlaşmaya vardı.



Pınar Karşıyaka'yla anlaşarak kulüpten ayrılan Sarıca, gelecek sezondan itibaren Beşiktaş'ı çalıştıracak. Sarıca, 2007 yılında kısa bir süre Beşiktaş'ta baş antrenörlük yapmıştı.



Spor Toto Basketbol Ligi'nde iki sezondur playoff dışında kalan siyah-beyazlılar, bu yıl daha iyi bir bütçeyle yola çıkmayı hedefliyor.

İzmir ekibini 28 yıl sonra şampiyonluğa taşıyan Sarıca, geçen yıl kulüp tarihindeki ilk Euroleague sezonunu geçirdi. Karşıyaka, Ufuk Sarıca'nın çalıştırdığı dönemde bir lig, bir Türkiye Kupası, bir de Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanmıştı.