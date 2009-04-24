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Yaşam

Beşiktaş'ta trafik kazası: Motosikletli genç öldü

24 Nisan 2009 12:31

Beşiktaş'ta meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü öldü, yanındaki bir kişi ise yaralandı.

Boğaziçi Köprüsü'nden Mecidiyeköy yönüne giden Adnan Ecer'in (19) kullandığı motosiklet, Ortaköy Viyadüğü üzerinde kontrolden çıkarak önündeki Emine Bilge Çakmakçı idaresindeki 34 BP 8761 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Ecer, aynı yönde giden Hasan Yıldız idaresindeki 92-506 numaralı İETT otobüsünün altına girdi. Adnan Ecer, olay yerinde hayatını kaybederken yanındaki Serhat Balı (17) ise yaralandı.

Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Balı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ecer'in cesedi ise olay yerindeki incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı

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