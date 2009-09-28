Beşiktaş'ta trafik kazası: 13 yaralı



Beşiktaş Barbaros yokuşunda freni boşalan bir askeri servisin karıştığı kazada, araçta bulunan askeri personel ile aralarında çocukların da bulunduğu asker yakınlarından 13 kişi hafif şekilde yaralandı.



Maslak'taki Harp Akademilerinden Gümüşsuyu Asker Hastanesine giden ve içinde askerler ile asker yakınları bulunan 34 BM 186 plakalı servis midibüsü, Barbaros yokuşundan Beşiktaş yönüne inerken, freninin boşalması sonucu, önünde seyir halinde bulunan 34 UZD 13 plakalı otomobile çarptı. 34 FIN 56 ve 34 DL 2742 plakalı iki aracın da birbirlerine çarparak karıştıkları kazada midibüs, Beşiktaş Semt Polikliniğinin bulunduğu Bostancı Veli Sokak girişindeki çöp konteynerin ve ağaca çarparak durabildi.



Kaza sonrası askeri serviste bulunan asker ve asker yakınları, çevredeki vatandaşların yardımıyla midibüsten çıkarılarak Beşiktaş Semt Polikliniğine götürüldü.



Aralarında çocukların da bulunduğu asker yakınları ve askerlerden oluşan 13 yaralı, daha sonra ambulanslarla Taksim İlkyardım ve Gümüşsuyu Asker hastanelerine sevk edildi.



Yaralanan 13 kişi arasında kolu kırılan bir askerin de bulunduğu, diğer yaralıların durumunun ise iyi olduğu belirtildi.



