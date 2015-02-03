Beşiktaş'ta toprak kayması nedeniyle iki katlı bina çöktü

Beşiktaş'ta, bir yamaçta bulunan iki katlı binanın üzerine toprak kaydı. Binanın ikinci katı çöktü. Evde yaşayan ailenin o sırada binada bulunmaması faciayı önledi. Olay yerine gelen ev sahibi, yanındaki binanın sahibinin üst taraftaki yeşillik alanda çalışma yaptığını, bu sebeple toprak kaymasının yaşandığını iddia etti.



Olay, saat 06.00 sıralarında, Kültür Mahallesi Sekbanlar Caddesi üzerinde bulunan iki katlı bir binada meydana geldi. Binanın arkasında bulunan yamaçtan toprak kaydı. İkinci kat büyük bir gürültüyle çöktü. Olay çevrede paniğe sebep oldu. Sesi duyarak dışarı çıkan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, binanın çöken kısmına çıkarak göçükte kimsenin olup olmadığını araştırdı. Polis ekipleri, sokakta güvenlik önlemi alarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. İtfaiye ekiplerinin enkazı kontrol etmesinin ardından içeride kimsenin olmadığı anlaşıldı. Göçük sırasında evde yaşayan ailenin dışarıda olması büyük bir faciayı önledi.

‘Yan bina sahibi doğayla oynadı, beyaz masa'ya şikayet ettim gelen olmadı’

Mahallelinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen bina sahibi Ahmet Kırmızı, yan komşusunu suçladı. Ahmet Kırmızı, “İçeride bir yakınım yok. Bu adam, yan taraftaki adam her tarafla oynadı doğayla. Doğadaki topraklara elledi, ağaçları söktü, taşları çaldı herşeyi yaptı. Bu adam oynadı yan taraftaki adam 33 numaradaki Ahmet Nail. Buranın çökmesine sebep o. Her tarafa şikayet ettim. Hiçbir yerden gelmediler. Boğaziçi'nden şikayet ettim, Beyaz Masa'ya şikayet ettim, Beşiktaş’a şikayet ettim, etmediğim yer kalmadı. Kimse de müdahale etmiyor. Şikayetçiyim tabi şikayetçi olacağım” dedi. Bir sokak sakini ise, “Bir tane adam da ne yapıyorsun demiyor buna. Ne belediye ne büyükşehir ne Beşiktaş Belediyesi” diye tepki gösterdi.