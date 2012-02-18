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Yaşam

Beşiktaş'ta toprak kayması: 1 çocuk yaralı

Bebek Mahallesi Bostanüstü Sokak'taki 3 katlı bir binada, toprak kayması dolayısıyla göçük meydana geldi.

18 Şubat 2012 12:28

T24 - Beşiktaş'ta toprak kayması sonucu meydana gelen göçüğün altında kalan 10 yaşındaki çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
 
Bebek Mahallesi Bostanüstü Sokak'taki 3 katlı bir binada, toprak kayması dolayısıyla göçük meydana geldi.

Binanın duvarının yıkılması sonucu üçüncü katta oturan dairenin sahibi Arif Küçük'ün 10 yaşındaki oğlu Efe Nuri Küçük, toprak altında kaldı.

Apartman sakinlerinin ihbar sonucu olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Kurtarma çalışmaları için sokakta bulunan itfaiye araçları sebebiyle ambulans olay yerine bir süre giremedi. Bu sırada Efe Nuri Küçük'ün bazı yakınları ve komşuları sinir krizi geçirdi.

İtfaiye araçlarının yolu açmasıyla ambulansa alınan Küçük, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Göçük nedeniyle sokaktaki bazı binalar boşaltılırken, tedavi altındaki Efe Nuri Küçük'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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