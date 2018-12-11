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 BEŞİKTAŞ'TA TOPRAK KAYMASI 

"DEPREM OLUYOR ZANNETTİK" Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)-  BEŞİKTAŞ Akatlar'da yağmur nedeniyle toprak kayması meydana geldi

11 Aralık 2018 13:21

\"DEPREM OLUYOR ZANNETTİK\"

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)-  BEŞİKTAŞ Akatlar\'da yağmur nedeniyle toprak kayması meydana geldi.
Olay Beşiktaş Akatlar Mahallesi, Elmas sokakta gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yoğun yağış toprak kayması meydana geldi. Büyük bir gürültüyle kayan toprak evin arka tarafına yığıldı. O sırada evdekiler ise büyük panik yaşadı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye polis ve zabıta ekipleri geldi.  Zabıta ekipleri çökmenin yaşandığı alanı şerit çekerek kapattı. 
DEPREM OLUYOR ZANNETTİK
Toprak kaymasının yaşandığı evde oturan Adnan Öztürk, “Gece saat 03.00\'da büyük bir gürültü oldu. Bizde ne oldu diye arka tarafa baktık. Evin arka tarafında göçme olmuş. Yağmur devam ediyordu. Bizde zabıta ve itfaiye ekiplerine haber verdik. Biz o saatte uyuyorduk. Çok korktuk ne olduğunu anlamadık deprem oluyor zannettik. Yığılan toprağın kaldırılmasını bekliyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Çöken yoldan görüntü
-Kayan topraklar
-Olay yerindeki belediye ve polis ekipleri
-Ev sahibiyle röp.
-Genel ve detaylar
 

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