Teknik direktör arayışındaki Beşiktaş, 4 aday üzerinde duruyor. Futbol Direktörü Önder Özen'in yönetime sunduğu raporda Herve Renard, Robert Prosinecki, Marcelo Bielsa ve Lucien Favre yer alıyor.



Beşiktaş'ta teknik direktör adayları belli oldu.

Raporda Herve Renard, Robert Prosinecki, Marcelo Bielsa ve Lucien Favre yer alıyor. Bu adaylar arasında en yüksek maaliyete sahip isimse Athletic Bilbao'nun Arjantinli teknik direktörü Bielsa.

Önder Özen'in hazırladığı raporunun ardından konuşan başkan Fikret Orman teknik direktör konusunda karar vermeleri halinde seçimi beklemeyeceklerini açıkladı.

Orman, "İsimler hakında yorum yapmam. Futbol direktörümüz Önder Özen geldi. Bugün merhabalaştık. Önümüzdeki birkaç gün içinde seri toplantılarımız olacak. Acele bir tavrımız yok. Takım, 25 Haziran'da toplanacak. O zamana kadar süremiz var. Tam kararımızı verirsek seçimi beklemem, daha önce de açıklarım. Hoca veya transferin de seçim malzemesi yapılmasına karşıyım. Olabildiğince centilmen bir şekilde hareket edeceğiz" dedi.

"Doğrusu neyse tereddüt etmem, risk alırım. Bu benim işim" diyen Orman, futbolcu transferleri hakkında ise yorum yapmaktan kaçındı.



'Adalı'ya yakıştıramadım'



Fikret Orman, başkan adayı Serdal Adalı'nın kendisi hakkında yaptığı açıklamalarla ilgili bir soruyu da şöyle yanıtladı:

"Serdal bey ile çok eski bir arkadaşlığım yok. Beşiktaş'a yönetici olmadan önce tanımıyordum. Yönetici olduktan sonra bir veya iki kez gördüm. Sevdiğim bir arkadaşımız, kendisine de her zaman sevgiyle bakmışımdır. Yaptıkları açıklamaları kendisine yakıştıramadığımı söyleyeyim. Beşiktaş'ta görev almış insanlar bu tip polemiklere girmemeli. Subjektif ithamlar, yakışık alan şeyler değil. Beşiktaş kulüp başkanıyım, ona yakışır şekilde de hareket ediyorum" dedi.

Serdal Adalı'nın bir futbolcuyla anlaşması halinde transfer edip etmeyecekleri sorusu üzerine de Orman, "Beşiktaş izleme komitesi yaklaşık 8 aydır çalışıyor. Birçok oyuncuyu izlediler. Beşiktaş'n hangi oyuncuları alacağının listesi belli. İlgilendiğimiz oyuncular içindeyse Beşiktaş menfaati neyi geriktirirse onu yaparız ama biri istedi diye böyle birşeyi yapmayız" ifadelerini kullandı.



Gezi Parkı olayları



Taksim Gezi Parkı olaylarında üç büyük kulübün taraftarlarının da yer aldığının hatırlatılması üzerine Orman, "Beşiktaş bir spor kulübüdür. Siyasi olayların içerisinde kulübümüzün işi yok. Ben siyasi konularla alakalı yorum yapamam. Şahsi fikirlerim olsa da yapamam. Bir kurumu temsil ediyorum. Siyasi konular bizim işimiz değil" diye konuştu.



BJK İnönü Stadı'nın yıkımı



Orman, BJK İnönü Stadı'nın sembolik yıkımı sırasında çok heyecanlı olduğunun hatırlatılması üzerine de şunları kaydetti:

"Orada olaylar vardı. Hatta gece bize ait olan bir araç, düz kontak yapılıp çalıştırıldı. Herhangi bir taşkınlık olur diye tedirginliğim vardı ama kazasız belasız bitti. Ben ve bütün camiada bir heyecan var. Beşiktaş, stadyumunu en kısa sürede yapmak zorundadır. Kimse merak etmesin, kısa sürede yapılacaktır" dedi.

Bu arada yemek sonrası 1965 Beşiktaşlılar Cemiyeti Başkanı Şenol Demirağ, Fikret Orman'a bir plaket verdi ve yapılacak seçimde Orman'ı destekleyeceklerini açıkladı. Ayrıca, yemeğe katılan eski cumhurbaşkanlarından Turgut Özal'ın eşi Semra Özal'a da bir plaket verildi.