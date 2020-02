Beşiktaş'ta tablo 'FEDA' döneminden de kötü    

En kötü senaryoda 9\'uncu sıraya düşecek

Ali DANAŞ / İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig\'in 17\'nci haftasında Kasımpaşa\'ya 4-1 yenildi ve ligin devre arasına deplasmanda aldığı mağlubiyetle girmiş oldu.

İşte Beşiktaş\'ın ilk yarı değerlendirmesi:

Son 3 sezonda Şenol Güneş\'in teknik direktörlüğünde üst üste şampiyonlukların yaşandığı bir takım haline dönüşen siyah-beyazlılar bu sezon bir türlü toparlanamadı ve ligin ilk devresini Kasımpaşa\'ya 4-1 gibi farklı bir skorla yenilerek kapattı.

Bu skor Şenol Güneş dönemindeki en farklı mağlubiyeti yaşatmasının yanı sıra, 4 sezon sonra sezonun ilk devresinin de liderin 9 puan gerisinde kapatılmasına da sebep oldu. Beşiktaş, en son Slaven Bilic\'in ilk sezonunda ilk yarıyı liderin 9 puan gerisinde kapatmış ancak ligi 3\'üncü sırada bitirmişti. Şu an için 6\'ncı sırada olan Beşiktaş\'ın sıralamadaki kesin yeri bugün ve yarın oynanacak maçlardan sonra netleşecek. En kötü senaryoya göre Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor ve Atiker Konyaspor maçlarını kazanırsa siyah beyazlı takım ilk devreyi 9\'uncu sırada tamamlayacak.

Şenol Güneş ile 4\'üncü sezonunu geçiren Beşiktaş, Fikret Orman\'ın başkanlığında da 7\'nci sezonunu yaşamakta.

Samet Aybaba ile \'FEDA\' dönemini yaşayan, Slaven Bilic ile de liderin 9 puan gerisinde kalan Fikret Orman, başkanlığı boyunca takımın hiç bu kadar kötü olduğu bir dönem yaşamadı. 26 Temmuz\'da B36 Torshavn maçı ile başlayan süreçte ligde 17, Avrupa\'da elemeler ve gruplar ile birlikte 12, toplamda 29 resmi maça çıkan Beşiktaş, ligde sadece 7 galibiyet alabildi. 5 beraberliği 5 de mağlubiyeti bulunan siyah beyazlılar ancak 26 puan topladı ve Samet Aybaba\'lı \'FEDA\' döneminin bile gerisinde kaldı. Samet Aybaba döneminde ilk devreyi 30 puan ile 2\'nci sırada bitiren Beşiktaş, bir sonraki sezon Slaven Bilic ile ilk yarıyı 32 puan ile kapatmıştı. 2014-2015 sezonunda yine Bilic ile bu kez 38 puan toplayan Beşiktaş bu 3 sezonda ilk devreyi lider kapatamadı. Beşiktaş, Şenol Güneş\'in ilk sezonu olan 2015-2016\'da ilk devreyi 41 puan ile lider , 2016-207\'de 38 puan ile ikinci kapattı ve her iki sezonda da şampiyon oldu. Düşüşün yaşanmaya başlandığı fakat UEFA Şampiyonlar Ligi\'nin öne çıktığı geçen sezonun ilk yarısını 30 puan ile kapatan siyah beyazlılar, bu sezonun ilk yarısını ise 26 puanla kapattı ve \'FEDA\' döneminin bile gerisinde kaldı.

Fikret Orman\'ın başkanlığı döneminde teknik direktörler ve ilk yarı durumları şu şekilde:

2012-2013 : Samet Ayababa 17 maç 30 puan

2013-2014 : Slaven Bilic 17 maç 32 puan

2014-2015 : Slaven Bilic 17 maç 38 puan

2015-2016 : Şenol Güneş 17 maç 41 puan

2016-2017 : Şenol Güneş 17 maç 38 puan

2017-2018 : Şenol Güneş 17 maç 30 puan

2018-2019 : Şenol Güneş 17 maç 26 puan

Beşiktaş, bu sezon Avrupa macerasına da erken veda etti.

İki sezon önce UEFA Avrupa Ligi\'nde yarı finali bir penaltı atışı ile kaçıran, geçen sezon Şampiyonlar Ligi\'nde gruplardan gol ve puan rekoru kırarak yenilgisiz çıkan Şenol Güneş\'in öğrencileri, bu sezon Avrupa Ligi\'ne Negredo\'nun son dakika golü ile devam etti. Gruplarda başarılı sonuçlar alamayan siyah beyazlılar Sarpsborg\'ta attığı yine son dakika golü ile umutlarını son haftaya taşıdı. Ancak Beşiktaş, beraberliğin yettiği maçta Malmö\'ye kendi sahasında 1-0 yenilerek Avrupa\'ya veda etti. Elemeler ile birlikte 12 Avrupa maçı yapan siyah beyazlılar, Şampiyonlar Ligi\'ne göre çok daha kolay rakiplerin olduğu bu karşılaşmalarda 6 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak kötü bir istatistik yakaladı.

Beşiktaş için işlerin iyi gitmediğinin bir başka göstergesi de atılan ve yenilen goller arasındaki fark oldu.

17 maçta rakip ağlara 28 gol atan siyah beyazlılar, golcü sorununun ilk devre boyunca sürekli tartışıldığı ortamda defans sorunları görmezden geldi ve 23 gol yedi. Ligde 17 takımın 14\'ünden gol yiyen siyah beyazlılar sadece Galatasaray, Kayserispor ve Aytemiz Alanyaspor takımlarından gol yemedi. Tosic ve Marcelo\'nun son yılların en iyi uyumunu yakaladığı stoperlerden geçen sezon Marcelo\'nun, bu sezon da Tosic\'in satılarak bozulması ve yerlerine Pepe -Vida ikilisinin monte edilmesi pek işe yaramadı. Şili\'den bedavaya transfer edilen stoper Enzo Roco da beklentileri karşılayamadı. Son dört maçta sakatlığını öne sürüp oynamayan ve geçen hafta sözleşmesi feshedilen Pepe ile yine sakat olan Roco\'nun yerine Necip ve Medel, Vida\'nın partneri olurken savunma her maç büyük açıklar verdi ve yenilen 23 golün önüne geçemedi. Beşiktaş, Avrupa Ligi\'nde de kalesini kapatamadı ve 6 maçta atılan 9 gole karşılık 11 gol yiyerek grup aşamasını -2 averajla kapattı.

Cenk Tosun\'un geçen sezonun devre arasında İngiltere Premier Lig ekibi Everton\'a satılmasından sonra Vagner Love ve Cyle Larin transfer edildi. Negredo ile birlikte Mustafa Pektemek\'in de olduğu kadroda 4 santraforu bulunan siyah beyazlılar geçen sezondan bu yana santrafor konusunda büyük tartışmalar yaşamaya devam ediyor.

Şenol Güneş\'in sezon kampının Slovakya ayağına almadığı ve gönderilmesini istediği Negredo, başkan Fikret Orman\'ın olaya el koymasıyla 2nci etap kampına dahil edilmişti. Mutlaka yeni bir santrafor isteyen Güneş\'in bu isteği, ekonomik sorunlar yüzünden yapılamayınca da Negredo bir anda kıymete bindi. Ancak Negredo\'nun da yine ekonomik sorunlar yüzünden gönderilmesiyle elde kalan Vagner Love, Cyle Larin, Mustafa Pektemek ve Güven Yalçın takımın, taraftarın ve spor otoritelerinin beklentilerini karşılayamadı. Güven Yalçın bir anda ilk 11\'de kendisine yer bulup üst üste iki maçta gol atsa da sonraki 3 maçı boş geçince umutlar yine diğer golcülere bağlandı. Gol girişimlerinden uzak Cyle Larin, sezon başında olduğu gibi son haftalarda yine \'bonservisimi verin gideyim\' derdine düşen Vagner Love, Beşiktaş\'ın santrafor sorununu daha da büyüttü ve elde sadece adeta unutulan Mustafa Pektemek kaldı. Aslında bu durum Beşiktaş\'ın transfer politikasının da son iki sezonda geldiği noktayı özetleyen bir durumdu ve gidenin yeri doldurulamamıştı. Bu sezon Negredo ile birlikte görev alan 5 santraforun gol sayıları; Mustaf Pektemek 5, Vagner Love 3, Negredo 2, Güven Yalçın 2 ve Cyle Larin 0 olmak üzere toplam 12 oldu. Bu sayı takımın attığı toplam 28 golün yarısı bile etmedi.

Beşiktaş bu sezon deplasmanda da oldukça büyük sıkıntılar çekti ve galip gelmekte bir hayli zorlandı.

İlk devrede 9 deplasmana çıkan siyah beyazlılar Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Ankaragücü\'nü yenerken diğer 7 maçın 3\'ünü kaybetti, 4\'ünde de berabere kaldı. Bursaspor, Fenerbahçe, Atiker Konyaspor ve Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda berabere kalan Beşiktaş, Göztepe, Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa\'ya mağlup oldu.

Siyah beyazlıların açıldığında bu yana kalesi haline gelen Vodafone Park\'ta büyüsünü bir anlamda kaybetti. 2.5 sezonda iç sahada hiç yenilmeyen Beşiktaş, Antalyaspor karşısında aldığı 3-2\'lik mağlubiyet ile ilk lig yenilgisini yaşamıştı. Demir Grup Sivasspor\'a da iç sahada 2-1 yenilen Şenol Güneş\'in öğrencileri Trabzonspor\'a yenilmekten de Mustafa Pektemek\'in son dakikada attığı gol ile kurtuldu. Böylelikle Beşiktaş\'ın iç sahada yenilmezliği de bu sezon sona ermiş ve Vodafone Park\'ın da büyüsü bozulmuş oldu.