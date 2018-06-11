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Spor

Beşiktaş'ta, sürpriz 10 numara adayı

Siyah-beyazlılar, Dünya Kupası'nda forma giyecek 27 yaşındaki yıldız isim ile yakından ilgileniyor

11 Haziran 2018 21:25

Çin'in Guanghzou Evergrande takımına giden Talisca'nın yerine bir isim arayan Beşiktaş'ın geçen sezonu Fransa'nın Rennes ekibinde geçiren Wahbi Khazri ile ilgilendiği iddia edildi. 
  
Fransız Le 10 Sport isimli internet sitesinde yer alan haberde siyah beyazlıların, Dünya Kupası'nda Tunus forması giyecek 27 yaşındaki yıldız isim ile yakından ilgilendiği bildirildi. Marsilya'nın da radarında olan Khazrı'nin bonservisi bu sezon İngiltere Championship'te küme düşen Sunderland'de bulunuyor. 
 
Khazri'nın piyasa değeri 10 milyon Euro civarında gözüküyor. Ancak yıldız futbolcu sözleşmesinde bulunan özel maddeye göre küme düştüğü için 4.5 milyon euro bonservis bedeliyle serbest kalabiliyor. Hem 10 numara pozisyonu hem de hücumun sol kanadında görev alabilen Khazri geçen sezon Rennes forması altında Ligue 1'de 24 maça çıkıp, 9 gol attı, 2 de asist yaptı.

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