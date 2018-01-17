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Spor

Beşiktaş'ta Slimani sesleri

Fikret Orman, Leicester City - Fleetwood maçını tribünden takip etti İSTANBUL,(DHA) Cenk Tosun'un Everton'a transfer olmasıyla forvet arayışlarına devam eden Beşiktaş için yurt dışından yeni isimler gündeme gelmeye devam ediyor

17 Ocak 2018 19:41

Fikret Orman, Leicester City - Fleetwood maçını tribünden takip etti

İSTANBUL,(DHA)

Cenk Tosun\'un Everton\'a transfer olmasıyla forvet arayışlarına devam eden Beşiktaş için yurt dışından yeni isimler gündeme gelmeye devam ediyor. Beşiktaş ile adı son olarak anılan isim ise Leicester City\'nin Cezayirli forveti Islam Slimani.
İngiliz basınında yer alana haberlere göre, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Leicester City\'nin FA Cup\'ta Fleetwood ile dün oynadığı maçı tribünden takip etti. Slimani\'yi canlı gözle izleyen başkan Fikret Orman\'ın Slimani için Leicester yönetimiyle görüşmelerini sürdürdüğü iddia edildi. Cezayirli oyuncu bu sene 17 maçta forma giyerken, yalnızca 7 maçta kendisine 11\'de yer bulabildi. 29 yaşındaki forvet oyuncusu bu karşılaşmalarda 5 gol atma başarısı gösterdi. 
Ayrıca dün akşamki karşılaşmaya ilk 11\'de başlayan Slimani, 56 dakika sahada kaldı.

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