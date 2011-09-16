-Beşiktaş'ta Sinan Vardar istifa etti İSTANBUL (A.A) - 16.09.2011 - Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Vardar, altyapı sorumluluğu görevinden istifa etti. Vardar, yaptığı açıklamada, Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu'ndaki görevinin devam ettiğini, sadece altyapı sorumluluğu görevini bıraktığını söyledi. Sinan Vardar, altyapı sorumluluğu görevini bırakma nedeni ile ilgili olarak ise, ''Altyapı konusunda bazı fikir ayrılıklarına düştük. Bu nedenle faydalı olamayacağımı düşünüp, altyapıdaki görevimden istifa ettim. Ancak, yönetim kurulundaki görevim devam etmektedir'' dedi.