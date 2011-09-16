T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş'ta Sinan Vardar istifa etti İSTANBUL (A.A)

16 Eylül 2011 23:17

-Beşiktaş'ta Sinan Vardar istifa etti İSTANBUL (A.A) - 16.09.2011 - Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Vardar, altyapı sorumluluğu görevinden istifa etti. Vardar, yaptığı açıklamada, Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu'ndaki görevinin devam ettiğini, sadece altyapı sorumluluğu görevini bıraktığını söyledi. Sinan Vardar, altyapı sorumluluğu görevini bırakma nedeni ile ilgili olarak ise, ''Altyapı konusunda bazı fikir ayrılıklarına düştük. Bu nedenle faydalı olamayacağımı düşünüp, altyapıdaki görevimden istifa ettim. Ancak, yönetim kurulundaki görevim devam etmektedir'' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24