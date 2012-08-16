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Spor

Beşiktaş'ta Simao ve Alves ayrılıyor

Büyük umutlarla transfer edilen Simao Sabrosa ve Julio Alves takımdan ayrılıyor

16 Ağustos 2012 17:00

Beşiktaş'ta Simao ile yollar ayrıldı. Portekizli futbolcu, La Liga ekiplerinden Espanyol ile anlaştı. Alves'in de gün içinde Portekiz'in yolunu tutması bekleniyor.

Transferin detayları hakkında bilgi veren NTV Spor Muhabiri Hakan Gündoğar, kendine takım bulması istenen Simao'ya Portekiz ve İspanya'dan pek çok talip çıktığını, ancak mutlu sona ulaşanın Espanyol olduğunu vurguladı. Dün gece varılan anlaşma sonrası Simao Sabrosa'nın Espanyol ile el sıkıştığı belirtilirken, Portekizli oyuncunun 1 yıllık alacaklarına karşılık bonservisini Beşiktaş'tan aldığını da ifade etti.

Bu arada Julio Alves'in de öğle saatlerinde bir Portekiz kulübüne kiralanması bekleniyor.

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