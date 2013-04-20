Beşiktaş'ta silahlı saldırı

Beşiktaş'taki bir araç kiralama şirketine kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, 1'i ağır 3 yaralı hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Balmumcu Mahallesi Barbaros Bulvarı'ndaki araç kiralama şirketinin önüne gelen 4 kişi, içeriye silahla ateş açtı.

Olayda, iş yeri sahibi olduğu öğrenilen Selçuk Kürkoğlu ve kardeşi Levent Kürkoğlu ile Serdar Karamercan yaralandı.

Kimlikleri henüz belirlenemeyen saldırganlar kaçtı. Yaralılar, ambulanslarla Fulya Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı. Levent Kürkoğlu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan saldırganları yakalamak amacıyla çalışma başlattı.