Beşiktaş'ta seyir halindeki minibüs alev alev yandı

Murat DELİKLİTAŞ-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA) BEŞİKTAŞ\'ta seyir halindeki minibüsün motor kısmı henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Minibüs kısa sürede alevler içinde kalırken, şoför son anda kendini dışarı atarak yanmaktan kurtuldu.

Olay, Konaklar Mahallesi Orgeneral İzzettin Aksalur Caddesi Mimoza Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 M 1970 plakalı minibüsüyle Baltalimanı-Reşitpaşa- 4. Levent hattında çalışan Tahir Özgül, son seferini yaptıktan sonra evine gitmek için yola çıktı. Mimoza Sokak üzerine geldiği sırada minibüsün motor kısmında dumanlar yükselmeye başladı. Özgül\'ün frene basmasına rağmen minibüs durmazken, alevler bir anda tüm aracı sardı. Şoför, Tahir Özgül, kapıyı açıp kendini dışarı atarak yanmaktan son anda kurtuldu.

Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Beşiktaş ve Ortaköy İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, minibüs tamamen kullanılmaz hale geldi.

ALEV ALEV YANDI

Minibüste meydana gelen yangın bir vatandaşa ait cep telefonu kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde minibüsün alev alev yanması görülüyor.

(FOTOĞRAFLI)

