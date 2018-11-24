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Spor

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in Öğretmenler Günü kutlandı

Güneş, geçmiş yıllarda öğretmenlik de yapmıştı

24 Kasım 2018 20:33

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı ve siyah-beyazlı futbolcular, geçmiş yıllarda öğretmenlik de yapan teknik direktör Şenol Güneş'in 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ahmet Kavalcı ve oyuncular, Spor Toto Süper Lig'deki MKE Ankaragücü maçı için Kayseri'de konakladıkları otelde, Öğretmenler Günü nedeniyle teknik direktör Şenol Güneş'e çiçek verdi.

Ayrıca, takımın antrenörleri Şeref Çiçek, Guti Hernandez, İlhan Mansız, kaleci antrenörü Marjan Mrmic ve analiz uzmanı Eren Şafak'a da çiçek takdim etti.

Daha sonra teknik heyet ve oyuncuların birlikte pasta kestiği aktarıldı.

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