Beşiktaş'ta Sarpsborg 08 maçının hazırlıkları başladı

İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu\'nda Sarpsborg 08 ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Nevzat Demir Tesisleri\'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5\'e 2 çalışması ve dar alanda kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile tamamlandı.

Siyah beyazlı ekip, hazırlıklarına yarın saat 12.00\'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

Öte yandan bugün doğum günü olan Hollandalı futbolcu Jermain Lens\'e antrenman öncesi bir kutlama düzenlendi.

(FOTOĞRAFLI)