Beşiktaş'ta şarkı krizi!

Metin Albayrak: \"Şarkıdan haberimiz yoktu, görevli arkadaşın işine son verdik\"

Candaş Tolga Işık: \"Şarkı bilgim dahilinde çalındı, işten çıkarma yok herkes görevinin başında\"

Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA)

Beşiktaş\'ın Fenerbahçe\'yi 3-1 yendiği maçın sonunda statta çalınan \"Mini mini bir kuş donmuştu\" şarkısı yönetimde kriz yaşanmasına sebep oldu.

Siyah-beyazlıların basın sözcüsü Metin Albayrak bugün TRT Spor\'da katıldığı bir programda, \'\'İcra kurulu toplantısında da konuştuk. Mini mini bir kuş donmuştu şarkısının çalınacağından yönetim olarak haberimiz yoktu. Başkan da çok sinirlendi. O şarkıyı çalan arkadaşın görevine son verdik\'\' diye açıklama yapmıştı.

Metin Albayrak\'ın bu açıklaması kısa sürede Beşiktaşlı taraftarlardan çok büyük tepki gördü ve taraftarlar Twitter\'da saatlerce \'Metin Albayrak istifa\' tag\'i ile tepkilerini dile getirdi.

IŞIK: \'\'ŞARKI BİLGİM DAHİLİNDE ÇALINDI, İŞTEN ÇIKARMA YOK HERKES GÖREVİNİN BAŞINDA\'\'

Akşam saatlerinde ise \'işten çıkarma\' olayı İletişimden Sorumlu Yönetici Candaş Tolga Işık\'ın medya mensuplarına \'şahsi açıklamamdır\' başlığı ile gönderdiği basın açıklaması ile farklı bir boyuta geldi.

Candaş Tolga Işık açıklamasında, çalınan şarkının kendi inisiyatifi ve bilgisi doğrultusunda çalındığını ve Metin Albayrak\'ın söylediği gibi şarkıyı çalan kişinin işten çıkartılmadığını bildirdi.

Candaş Tolga Işık\'ın açıklaması şu şekilde:

\"2 senedir Beşiktaş Kulübünün iletişim departmanının sorumlu yöneticisi olarak kulübün iletişimle ilgili birçok fonksiyonu benim ve sorumlusu olduğum iletişim departmanının bilgisi ve onayından geçmektedir. Fenerbahçe maçı sonrası statta çalınan şarkı da benim sorumluluk alanım dahilinde ve benim ve iletişim departmanın bilgisi dahilindedir. Bu konuda ne maç öncesi ne de maç sonrası Metin Abi ile herhangi bir konuşmamız olmadı. Muhtemelen ifadeleri de bu \'bilgi eksikliğinden\' kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Çalınan şarkıda bir aşağılama, küfür, hakaret yok. Kaldı ki çalınan esprili çocuk şarkısı ezeli rakibimiz Fenerbahçe\'nin taraftarları tarafından dahi mizahi bir gönderme olarak algılanmıştır. Beşiktaşlılık kültürüyle doğan büyüyen bizlerin olduğu yerde de zaten rakibimizi rencide edip aşağılayıcı o tarz iletişim faaliyetleri olmaz, olamaz. O nedenle bütün Beşiktaşlılar bilsin ki herhangi bir işten çıkarma olmamıştır. Herkes görevinin başındadır. Bu sebeple herhangi bir işten çıkartma da olmayacaktır.\"